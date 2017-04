Hoog tijd om de contrabas eens in het zonnetje te zetten

Voor een kind is een contrabas een soort olifant: indrukwekkend, maar veel te groot om iets mee te doen. Hoe kwam jij erbij contrabas te gaan spelen?

'Als kind ben ik begonnen met piano en viool. Viool trok me heel erg, maar ik dacht: dan word ik violist onder heel veel violisten, want dat instrument is populair. Op school zag ik een tekening van alle orkestinstrumenten. De contrabas sprak me meteen aan, ook al had ik er nooit een in het echt gezien. Op mijn 12de begon ik bas te spelen. Dat is jong voor een instrument van ongeveer 1.70 meter hoog. De eerste les was best intimiderend. Tegenwoordig zijn er kleine contrabasjes voor kinderen, die had je toen nog niet in Zuid-Afrika, waar ik opgroeide.'