Het leven moest zwaar blijven

Als denken niet te vermijden was, verdiende het de voorkeur om aan niets te denken

Dat was makkelijker gedacht dan gedaan. Hij probeerde het de hele dag (het stortregende, het weer was zwart), maar het niets bleef hem ontwijken. Meende hij de vinger erop gelegd te hebben, dan ontsnapte het hem weer. Hij zag het woord 'niets' voor zich. Echter, de betekenis ervan werd hem niet echt duidelijk.



Een kennis die Somberman bezocht vertelde later dat Sombermen als een standbeeld in zijn kamer zat. 'Wat is er?', had de kennis gevraagd. Niets, was het antwoord geweest, niets.