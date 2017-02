Herverdelingsbeleid overheid pakt slecht uit voor middeninkomens

Hoger onderwijs, sport en recreatie

Middeninkomens hebben niet alleen weinig profijt van overheidsbeleid op het gebied van de woningmarkt en culturele voorzieningen, maar ook als het om hoger onderwijs, sport en recreatie gaat. Volgens Olsthoorn is daarmee niet gezegd dat middeninkomens financieel worden belemmerd om hoger onderwijs te genieten of aan sport te doen. 'Op de woningmarkt zien we financiële obstakels, maar bij hoger onderwijs, cultuur en sport is het ook mogelijk dat middeninkomens dit minder belangrijk vinden. Dat weten we gewoon nog niet.'



Voor ouderen in een zorginstelling, mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, gepensioneerden en jongeren tot 24 jaar pakte de herverdeling het beste uit, terwijl werkenden tussen de 25 en 44 jaar met twee kinderen gemiddeld juist 20 duizend euro inleveren. Het is wel mogelijk dat deze werkenden op latere leeftijd meer zorg en ondersteuning nodig hebben, waardoor ze tegen die tijd meer profijt van de overheid hebben.