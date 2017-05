Gedreven pleitbezorger voor stembandlozen

Ad de Bruine was ijzig kalm. 'We zeiden weleens: als het huis instort dan veegt hij het stof van zijn broek en vraagt: 'In welke hoek beginnen we met puin ruimen?'', vertelt zijn vrouw Tietie de Bruine.



Misschien was hij daardoor zo'n goede bestuurder. Tien jaar lang was hij voorzitter van de patiëntenvereniging voor stembandlozen NSvG. Zelf had hij in 1998 een laryngectomie ondergaan, een operatie waarbij het strottehoofd en de stembanden worden verwijderd.