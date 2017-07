Fusiepionier met een uitgesproken mening

Leon van den Boom was een pionier. Hij begon in 1989 in Nederland met een eigen bureau voor corporate finance dat was gespecialiseerd in fusies en overnames. Dat was totaal iets nieuws. Tot dan toe was dat het exclusieve terrein van de Nederlandse banken die echter als kredietverstrekker en aandelenhandelaar ook andere belangen bij de betrokken fusiepartners waren.



Van den Boom voelde haarfijn aan dat in het neoliberale klimaat toenemende behoefte was aan een onafhankelijke adviseur. Zijn Van den Boom Groep had al gauw een enorme klandizie en deed grote deals zoals de overname van Ohra door Delta Lloyd en trancties voor VanderLande.