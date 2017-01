Een lijstje kennissen om te bellen en uit te schelden

Tien uur. Somberman belt de eerste kennis op. Vijf over tien. Hij wil de straat op om frisse lucht te happen, maar slaagt erin zichzelf dat te beletten. Van vijf over tien tot twaalf. Hij belt kennissen op om ze uit te schelden. Als hij de hoorn op de haak legt, grijnst hij.



Twaalf uur. Hij luncht. De lunch bestaat uit rotte slabladen, visgraten en bedorven vleesresten. Hij drinkt er een glas geschifte melk bij. Daarna steekt hij een walmbalk op. Tien over twaalf. Hij onderdrukt de neiging de televisie aan te zetten in de hoop op een amusementsprogramma. In plaats daarvan neemt hij twee slaappillen in en droomt van angstaanjagende spoken.



Vijf uur. Hij wordt wakker. Hij ziet de rest van de dag als een kale vlakte voor zich liggen. Na eerst nog een kennis die hij vergeten was opgebeld te hebben, begeeft hij zich in die vlakte, zoekend naar ongeluk.