Een heuse encyclopedie van Bommel-figuren als eerbetoon aan Marten Toonder

Verhaak heeft alle personages in de 177 Bommelstrips geïndexeerd. Van A tot Z komen ze in beeld, wat het boek meteen ook tot een portrettengalerij maakt. De ondertitel van deze loodzware studie klopt overigens niet exact, want Verhaak heeft becijferd dat er 1.360 wezens in de Bommelsaga voorkomen. En hij was maniakaal genoeg om ook een lijst van 80 verhaspelingen te maken, waarmee je uitkomt op een totaal van 1.440 namen. Het gemiddelde, zegt hij, heeft hij gemakshalve voor de ondertitel gebruikt. De verhaspelopsomming leest als poëzie. Zo is de naam Bommel in alle verhalen 52 keer verminkt en vervormd tot Blomkes, Blubber, Boemel, Boffels, Broddels, Hobbel, Knobbel, Mommel of Stoppels.



Voor in het boek is een staatje opgenomen waarin de personages naar diersoort zijn gerangschikt. Verhaak noteert dat Toonder 'een uitgesproken voorkeur voor blaffende dieren' had, want hij telt onder de stripfiguren maar liefst 199 honden. Zo bestaat het politiekorps van Rommeldam vrijwel geheel uit blaffers en keffers. Er komen voorts 163 'mensachtigen' in voor, en 109 karakters die vallen in de curieuze categorie der 'onbepaalbaren' - misschien dat Toonder daarmee vooruitliep op de transgenderdiscussie.