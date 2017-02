Schuur de geverfde balken tot het hout weer zichtbaar is. Stuuk de schuine wanden glad, installeer dakramen, verf de vloer wit en het allerlastigste: vind een andere plek voor de kerst- en kampeerspullen. Allemaal gelukt? Dan hoeft u alleen nog maar een dure plaid nonchalant over het bed te draperen (let op: alleen gesteven witte lakens!) en klaar. Ja, de vraag is natuurlijk of er na al die noeste arbeid daadwerkelijk nog wat gaat gebeuren in de bedstee; de geur van terpentine werkt maar voor zeer weinigen erotiserend, schijnt, net als ruwe handen en een ontbrekende deur (wel mooi, die open trap). Maar wat geeft het? U bent wél in het bezit van een heerlijk stukje zolderporno.