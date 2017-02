Dode insecten uit de conceptstore

Als kinderen waren we - o zo onschuldig - in de herfstvakantie in de duinen op zoek naar zeldzame tijgerrupsen. Gevonden? Dan werd hun nieuwe huis een lege pindakaaspot, met in het deksel zorgvuldig geprikte luchtgaatjes. En toch lagen ze de volgende dag levenloos op de bodem. Sneu, maar met hun oranje-zwarte strepen waren ze te mooi om in het wild te laten rondkruipen. Nu het excuus van kind-zijn niet meer opgaat, kopen we dode insecten gewoon in de conceptstore. Ja, dit wooncliché gaat verder dan de herfsttafel. Ingelijste varens, vlinders en pauwen- en fazantenveren doen onze woonkamers verdacht veel lijken op musea voor zeldzame diersoorten. Heel volwassen.