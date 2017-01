Dit vráágt om namaak

Deze vrolijke vriend kwam ik deze week tegen op Marktplaats. Het typisch Scandinavische design uit de jaren zeventig is een ontwerp van Bent Gantzel-Boysen en werd door Ikea geproduceerd. Naast deze kleurencombinatie bestaat de Duettlamp ook in een groen en in een blauw verloop, en er is nog een helemaal witte. Ik vind het een supergoed design, speels en grafisch. Het verbaast me eigenlijk dat niet iemand anders er ook zo een heeft gemaakt. Bij voorkeur een wat groter model, deze is maar 20 cm hoog. Hoe dan ook, het lijkt me wel mooi om er een aantal op een rijtje te hebben. Of juist dicht bij elkaar gehangen, op verschillende hoogten.



