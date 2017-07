Wat was die boef met dit reine engeltje van plan?

In de supermarkt stond ik me te verbazen over de wasverzachters. In dit marktsegment heeft zich een grote sprong voorwaarts voltrokken: er zijn er opeens wel tachtig verschillende te koop en ze hebben namen gekregen die men niet zozeer associeert met zachte handdoeken als wel met damesdromen in kasteelromans, beschaafd tot licht pikant; van 'Lavendelgeluk' en 'Soft touch under the sun' tot 'Supreme passion', 'Intense paradise secret' en 'Unstoppables euforie'.