Deze minuscule gebedsnoten bewijzen dat kunst niet groot hoeft te zijn

Waar werden ze gemaakt?

Lang werd de ontstaansplek gesitueerd in de Zuidelijke Nederlanden (thans België); inmiddels weten we dat het leeuwendeel afkomstig is uit een atelier in Delft. Het werd geleid door ene Adam Dircksz.. Zijn signatuur siert een gebedsnoot die zich nu bevindt in Kopenhagen. Over Dircksz. is weinig bekend. Hoe hij de kunstvorm ontwikkelde, bij wie hij in de leer ging, over hoeveel mankracht hij beschikte: men tast erover in het duister.