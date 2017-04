De hersenen mogen ook weleens worden verwend

Ergens in de vroege zomer van 2005 was de Seksrabbijn te gast op een literair festival in Leukerbad, hoog in de Zwitserse bergen. Daar ontmoette hij L., journalist voor een Zwitserse krant die hem interviewde. Hij ontwikkelde een zwak voor haar, maar voordat het zwak goed en wel kon opbloeien, was het interview alweer voorbij.



Daarom besloot hij haar in de late zomer van 2005 op te zoeken in Bern, waar ze woonde. Er waren juist heftige overstromingen in Bern gaande en ze stelde hem voor het rampgebied van dichtbij te bekijken. Iets wat ze na de maaltijd deden.