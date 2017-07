De hangmat: wat een ontdekking

Behalve een nieuw continent introduceerde Columbus in 1492 ook de net ontdekte hangmat in Europa. De Spanjaarden gebruikten hem gelijk op hun schepen, naar verluidt, want hij nam zo lekker weinig ruimte in. Tot zover alles goed. Alleen jammer dat de tuincentra zo'n vijfhonderd jaar later een kleine herintroductie op poten zetten, want wie weleens in dit tuincliché heeft gelegen, weet: comfortabel is anders, al helemaal met z'n tweeën. Wiebelen, bijna omkiepen, vervolgens muisstil opgestapeld liggen tot een arm gaat slapen en dan nog meer wiebelen - uiteindelijk valt er onherroepelijk iemand uit. Eigenlijk hangt een hangmat het allermooist als er niemand in ligt, dan heeft het beeld nog wel wat romantisch, maar dan gaat het meestal regenen. Nee, Amerika is fijn, maar de hangmat had ook onontdekt mogen blijven.