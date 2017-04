Dans, theater en kunst: minifestival Sacrifice heeft het allemaal

En wat is er te zien van Matthew Barney?

'Ómarsdóttir vroeg hem - ze zijn bevriend - een huwelijksritueel te scheppen voor haar en haar partner. Dat contact mondde uit in wat ik een filmritueel zou noemen, Union of the North, waarin IJslandse dansers opduiken als medewerkers in een winkelcentrum en Ómarsdóttir en haar geliefde worden ingepakt in cellofaan en ingezeept met rode verf en hars. Barney trouwt het stel in het commerciële hart van het winkelcentrum: een vloermozaïek van een kompas voor de winkel van Dunkin' Donuts. De associatie met een ring doemt dan op. En het winkelcentrum is met zijn bedrieglijke luxe een ironische metafoor voor zoete romantiek.'