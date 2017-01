Daadkrachtig kantorenbouwer en zeezeiler

Hij was de schepper van wat nu wel de metropool van Amsterdam wordt genoemd. Chris Gongriep ontwikkelde en bouwde het merendeel van de kantoor-kolossen in de Bijlmer tussen de Arena en Ikea, en later aan de Zuid -as. Zijn andere passie was zeilen. Zijn eigen werf Holland Jachtbouw was gespecialiseerd in de bouw van schepen voor de rich & famous.



Aan de Zuidas realiseerde Gongriep niet alleen kantoren, maar ook appartementen voor mensen die graag dicht bij hun werk wilde wonen, zoals consultants, advocaten, accountants en bankiers.