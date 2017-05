Bij Helal et Gida raakte ik bekend met het Turks-Nederlandse gebruik van de woorden 'buurman' en 'buurvrouw'. Het echtpaar dat de winkel runde - sommigen zouden het een toko noemen, anderen een buurtsuper en in de diepe jaren tachtig noemden mensen zo'n winkel De Turk, maar Helal et Gida was meer een Turkse groenteman met delicatessen - het echtpaar van de winkel sprak mij altijd aan met 'buurvrouw'. Mijn vriend was 'buurman' en toen mijn dochter net geboren was, vroegen ze hem: 'Hoe is het met buurvrouw en kleine buurvrouw?'



Buurvrouw, dat is wat je wilt zijn als vaste klant.