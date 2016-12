Boetedoening hoort bij goedmaakseks zoals dood bij leven

Hebt u een aantal mensen moeten ontslaan? In de zorgzame samenleving mag goedmaakseks niet ontbreken. De cynicus zal zeggen: wat heeft een werkloze aan goedmaakseks? De Seksrabbijn zegt: beter werkloos mét dan zonder goedmaakseks.



Wat is de techniek van goedmaakseks? Hebt u iemand benadeeld? Ga met blote voeten in emmers ijskoud water staan terwijl u de ander oraal bevredigt.



Recentelijk had de Seksrabbijn ruzie met zijn geliefde. Hij was in Zwitserland, zij in Den Haag. Om het goed te maken wachtte ze op hem in de hotelkamer met kerstlingerie aan en kattenoortjes op.

Wat is de techniek van goedmaakseks?