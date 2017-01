Beschouw uit eten gaan zonder seks niet als verloren tijd

Op een wat regenachtige avond in januari zat de Seksrabbijn te eten met een dame in een middelgrote Duitse stad. Dat deden ze zo één à twee keer per jaar; af en toe waren ze met elkaar naar bed gegaan, maar al met al moet worden gezegd dat ze vaker hadden gegeten zónder seks. Uit eten gaan zonder seks moet niet als verloren tijd worden beschouwd; een mens moet toch eten.



Kort voor het diner stuurde de geliefde van de Seksrabbijn een appje: 'Doe liefs aan P. En mocht je met haar naar bed willen, bel me dan even. Dan kunnen we het er even over hebben. - Ik hou van je.'