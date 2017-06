Al te vaak vragen: 'Waar heb je zin in?' is onverstandig

Bij het aftasten van grenzen hoort uiteraard ook de vraag of je blijft slapen bij degene met wie je seks hebt gehad. Als het achter in een fietsenwinkel is gebeurd ligt het antwoord op die vraag vermoedelijk voor de hand, maar doorgaans stelt de Seksrabbijn zich op het ouderwetse standpunt: als je seks met iemand hebt gehad, kun je best bij diegene blijven slapen. Het hoeft niet, maar je moet het op zijn minst altijd aanbieden.



Huiswerk voor volgende week: bespreek met uw partner wat mag en vooral wat niet mag. Bespreek dit ook met een kennis of een vreemde. Probeer seks eens als goede daad. Zeg tegen een persoon van wie u weet dat deze u begeert: 'Ik vind het eigenlijk niet zo lekker als je me likt, maar vandaag mag het, want God is liefde en dus ook seks.'