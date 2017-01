Aantal gemengde relaties neem toe tot één op de zes

Trouwen binnen eigen kring

Daarbij vergeleken is het aantal gemengde relaties onder de omvangrijkste groep migranten in Nederland, die met een Turkse en Marokkaanse achtergrond, relatief gering. Trouwen binnen de eigen kring is de norm. Des te opvallender is dat het aantal gemengde huwelijken onder deze twee groepen de afgelopen tien jaar is toegenomen tot boven de 10 procent, vindt sociologe Leen Sterckx, werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.



Van de Nederlandse Turken heeft 11 procent een partner met een Nederlandse achtergrond, in totaal tienduizend paren. Onder Marokkaanse Nederlanders is dat 12 procent (negenduizend stellen). Bij het merendeel van deze gemengde stellen is de vrouw van Nederlandse origine.



Sinds de overheid het 'importeren' van een bruid of bruidegom uit Turkije of Marokko ontmoedigt, is de tweede generatie migranten aangewezen op de Nederlandse huwelijksmarkt. De blik is nu meer op Nederland gericht. Vooral op partners van de eigen groep, maar ook steeds meer op autochtone partners.