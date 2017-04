'Toen ik eerlijk was, liet ze me vallen'

Een liefde die zich afspeelt in het verborgene krijgt geen zuurstof en vorig jaar, Tweede Paasdag, werd onze verhouding ruw beëindigd met een boze mail van haar. Ze was beledigd nadat ik een paar dagen eerder beschroomd, met de staart tussen de benen, voor het eerst had verteld wie ik echt was. Of beter: wie ik óók was. Een man die dol op haar was, maar die als het er seksueel op aankomt, meer intimiteit vindt bij seks met zichzelf dan seks met haar. Het klinkt ranzig, maar ik masturbeerde ook stiekem in de weekenden dat ze bij mij was op een andere plek in huis. Twee jaar had ik het voor me gehouden, ik kreeg het eenvoudig mijn mond niet uit. Freak, was ik bang dat ze zou zeggen, ga weg. En ik kon haar geen ongelijk geven, hoe weerzinwekkend was mijn gedrag. Toch had ik gehoopt dat mijn biecht de afstand die gegroeid was tussen ons zou opheffen. Het afwijkende van mijn gedrag zat hem alleen in de buitenkant, ik wilde niets liever dan met haar een eenheid zijn. Ik wilde me veilig voelen zoals ik vermoedde dat anderen zich veilig voelen in een verhouding. Precies zoals ik dat om me heen zag bij vrienden. Me ingebed weten in een liefde waar vertrouwen heerst. Maar ik wist de weg niet en precies het tegenovergestelde gebeurde. Net als de vrouwen vóór haar bleek ze niet in staat mijn manier van doen los te zien van zichzelf. Ze was boos: 'Waarom heb je me dit niet verteld toen ik je therapeut was? Toen had ik je kunnen helpen.'



Ik snapte haar verontwaardiging, maar ik had zo gehoopt dat ze de moed had kunnen opbrengen zich erboven te stellen. Ik voelde me tekort gedaan en radeloos. Als zij, die ik van alle vrouwen het meest liefhad en die nota bene mijn therapeut was geweest, zij die mij van iedereen het best kende, walgde van mijn bekentenis, wie zou dan ooit begrijpen dat mijn gedrag niet voortkomt uit een soort narcisme, maar uit onmacht en zelfhaat en zoeken naar troost? Ze had er altijd op aangedrongen dat ik eerlijk tegen haar was en toen ik dat na jaren durfde, liet ze me vallen. Niet helemaal, daarvoor was ze dan weer te professioneel, een paar keer is ze nog langs geweest en ze heeft me geholpen bij het kopen van mijn huis, maar als een kennis. Ik miste haar, nog steeds, meer dan ik durf toe te geven. Boos ben ik ook.