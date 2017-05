'Seksueel uitgedaagd' mens? Praat er gerust eens over

Nu heeft de Seksrabbijn regelmatig ongewilde erecties gehad, vooral in taxi's en bij Franse les. Dat zou kunnen betekenen dat ook het onbewuste van de Seksrabbijn gevuld is met mysterieuze associaties.



Na de opmerking van de vriend begon de Seksrabbijn zich zorgen te maken of dat het begin zou zijn van impotentie, zoals mensen die iets vergeten zich zorgen kunnen maken dat dat het begin is van dementie.



Oftewel, deze week behandelen wij het seksueel onvermogen. Vroeger werd dat bij vrouwen frigiditeit genoemd, bij mannen impotentie, maar zoals we niet meer aan Zwarte Piet doen, zo hebben we het ook niet meer over frigiditeit.