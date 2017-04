'Misschien was dit wel een heel eng, oud lijk'

Terwijl ik 's ochtends door het park liep, bedacht ik oplossingen voor allerlei ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken, want daar ben ik erg goed in. Intussen achtervolgde ik een flikflooiend koppeltje knalgroene parkieten (Ja, die heb je hier, midden in de stad. Het is een soort wonder) naar een afgelegen perkje. Toen ik naderbij sloop, zag ik achter de struiken een slaapzak liggen.



Boven de rand stak een plukje haar uit. 'Eh... hallo?', zei ik stompzinnig. Er bewoog niets. De parkietjes keken even op en gingen toen weer verder met kusjes geven en bloesempjes knabbelen. De slaapzak was modderig, alsof hij daar al heel lang lag.