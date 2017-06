'Met mijn afkomst ben ik niet bezig'

Dit is een primeur: het is de eerste keer dat Tjark Tjin-A-Tsoi meewerkt aan een gesprek over zijn afkomst. 'Het speelt niet bij mij. Ik ben er niet mee bezig en ik wil er niet per se mee worden geassocieerd. Mijn ouders kwamen uit Suriname, een arm land aan de andere kant van de wereld. Ze hebben een arm verleden en in dit land kregen we alle mogelijkheden. Dat is nogal wat. Ik voel een grote mate van dankbaarheid.