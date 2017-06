'Mag ik u iets vertellen over de Bijbel?', daar had je het gesodemieter al

In zo'n voormalige, tot hipsterparadijs omgekatte volksbuurt stond ik buiten voor een viswinkel een lekkerbekje te eten. Naast me had een man zijn twee haringen (met uitjes en zuur) zolang op het wankele tafeltje gestald; hij bladerde in een dik boek dat in dof blauw papier was gekaft, maar keek me tussendoor telkens even aan.