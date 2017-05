'Je moet afleren om aan onbelangrijke dingen te werken'

'Hij heeft het toch wel over Mickey Mouse gehad hè?' Schrijfster en NRC-columniste Pia de Jong is vanuit de gereedstaande taxi op het Spui in Amsterdam nog even naar binnen gehold, de hal van het Maagdenhuis in. Heeft de verslaggever een hand gegeven en gecheckt of haar man Robbert Dijkgraaf, knuffelfysicus bekend van radio en tv, het inderdaad over zijn favoriete Disney-scène heeft gehad: Mickey Mouse als de Tovenaarsleerling in Fantasia.



Dijkgraaf is na het gesprek zijn handen wassen en op zoek naar zijn jas.