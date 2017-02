'Jane Roe', sleutelfiguur in legalisering abortus in VS, overleden

Ze spande de zaak aan in 1969 tijdens haar derde zwangerschap, dankzij twee vrouwelijke advocaten die een manier zochten om de Texaanse abortuswet aan te vechten. McCorvey werd eiser 'Jane Roe' in een staat die stelde dat abortus ongrondwettelijk was, tenzij het leven van de moeder gevaar liep. Ook in de rest van Amerika golden gelijksoortige regels.



In eerste instantie won de vrouw, maar de rechtbank in Texas ging in beroep. Tegen de tijd dat het hooggerechtshof zich over de aanklacht boog in 1973, was het kind van McCorvey al tweëenhalf. Ze had het afgestaan voor adoptie. In de krant las ze over de historische uitspraak van de hoogste rechtbank, die had bepaald dat het grondwettelijke recht van een vrouw op privacy ook het recht op zwangerschapsbeëindiging inhield.



Pro-abortus organisatie NARAL (de National Association for the Repeal of Abortion Laws), zei in een reactie op het overlijden van McCorvey dat 'haar rechtszaak de geschiedenis veranderde en vrouwen hielp controle te verwerven over hun eigen lot.' McCorvey zelf had dit nooit voor ogen gehad, het enige wat zij wilde was op een veilige manier een einde maken aan haar derde ongewenste zwangerschap.



Bekering

Nadat ze in de jaren 80 wereldkundig maakte dat zij 'Jane Roe' uit de beroemde rechtszaak was, maakte McCorvey zich hard voor het recht op abortus. Men was verrast toen ze zich in de jaren 90 bekeerde tot het christendom. Vanaf dat moment noemde ze haar betrokkenheid bij de legalisering van abortus 'de grootste fout uit haar leven'.



McCorvey schreef twee boeken over haar leven. Haar overlijden, veroorzaakt door hartfalen, werd bevestigd door een journalist die op dit moment bezig is met een boek over Roe v. Wade.