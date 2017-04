'In een straal van 12 kilometer was ik de enige mens '

'Het schip heet Hendrik, net als mijn vader. Tot mijn 7de woonde ik bij pake en beppe in Friesland. Mijn ouders hadden tbc en verbleven in een sanatorium. Pake en beppe woonden op een eiland met zes boerderijen. Ik was daar het enige kind, heb nooit met kinderen gespeeld. Sociale toestanden, daar kreeg ik weinig van mee. Grootouders verlangen iets anders van hun kinderen dan ouders. Ze waren minder dwingend. Het was niet 'je moet dit' en 'je moet dat'. Nee, het kind moest zichzelf redden, en het redde zich best.



'Ik woon in Warffum met mijn vrouw, maar op zee ben ik alleen. Afgelopen winter was ik bij Rottumeroog in de luwte van het scheepje aan het schilderen. Ik bedacht dat ik in een straal van 12 kilometer de enige mens was. Fantastisch. Toen verscheen aan de horizon een stipje. Een wadloper, die in een rechte lijn op mij af kwam. Ik voelde hem als onrust naderen. Hij verdween later achter de Zuiderduintjes. Plotseling hoorde ik achter mij: 'Aan het schilderen?' Ik keek opzij naar beneden, zag alleen de neuzen van zijn schoenen en zei: 'Wil je me niet op de vingers kijken?' De wadloper zei sorry en verdween weer richting wal.