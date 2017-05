'Ik hou van Nederlanders, in dit land heb ik meer vrienden dan in Duitsland'

Dennie Christian is geen Nederlander en heeft hier nooit gewoond. 'Toch zien Nederlanders mij als een Nederlander. Belgen beschouwen me als een Vlaming. In Nederland praat en zing ik in het Nederlands, in België in het Vlaams. Mijn accent pas ik makkelijk aan, ik kan Limburgs of Gronings spreken. Ik voel me een Europeaan.



'Mijn hoogtepunt met de Nederlandse taal beleefde ik tijdens het laatste staatsbezoek van koningin Beatrix aan Duitsland, haar afscheidstournee.