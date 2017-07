'Ik denk dat ik Europese gluten wel mag eten'

Mijn zus is in Amerika gediagnosticeerd met de glutenziekte. Niet met glutenallergie, want je kunt, zegt mijn zus, niet allergisch zijn voor gluten. En gluten is trouwens geen meervoud. Er bestaat niet zoiets als één gluut. Vertelde ze me. Je moet altijd gluten zeggen.



Ik wil niet denigrerend doen over de glutenziekte, ik ken een aantal mensen die absoluut geen gluten tolereren, maar het wonderlijke met mijn zus is dat ze zelf, nadat ze iemand het hele verhaal over haar glutenziekte heeft verteld, altijd toevoegt dat ze misschien ook wel helemaal geen glutenziekte heeft. Dat het alleen een experiment van haar Amerikaanse arts is om haar op een glutenvrij dieet te zetten.