'Ik ben een wereldburger'

De vraag luidde: de door Ali Niknam opgerichte bedrijven, TransIP en Bunq, zijn die Nederlands? 'Wat is een Nederlands bedrijf? Internet kent geen grenzen. We zijn gevestigd in Nederland, maar het zou nogal beperkend zijn om kunstmatig binnen een bepaalde regio te blijven. TransIP richtte ik op toen ik 21 was. Een van de fouten die ik maakte, was dat we de website te lang in het Nederlands hebben gelaten. Tien jaar later begon ik met Bunq, daar is Engels de voertaal.