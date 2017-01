Nog één citaat van Laan: 'Van een ding in je vagina kom je niet klaar als je clitoris niet fatsoenlijk in stelling is gebracht.' Het zou de Seksrabbijn niet verbazen, hoewel hij naar alle waarschijnlijkheid geen clitoris heeft, dat ook hij van penetratie niet klaarkomt als hij niet fatsoenlijk in stelling zou worden gebracht.



Huiswerk voor volgende week: praat met minstens drie vreemden of collega's over de clitoris, zelfs als u niet in het vrouwenlichaam bent geïnteresseerd. Zoals u aan een man die veel over Bismarck weet, zou vragen, 'Zou u wat over Bismarck kunnen vertellen?', kunt u vragen: 'Vertel eens wat over de clitoris.'



Als u met drie vreemden of collega's, het mogen ook mannen zijn, dit gesprek hebt gevoerd, zegt u tegen de leukste: 'Goed, breng jij mij in stelling of zal ik jou in stelling brengen?'