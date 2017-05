'Die tia is misschien wel het beste dat mij is overkomen'

Brian 'De tweede verjaardag van Kareltje de hond hebben we gevierd met een groot feest op het plein. Als Kareltje ondeugend is, doen ze hem een boevenpakje aan. Dat had hij eigenlijk ook verdiend toen hij vorige zomer bij mij logeerde. De eerste de beste nacht plaste hij op mijn bed. Vanaf dat moment kreeg hij een slaapkamerverbod. Maar ja, wat doet Kareltje dan? Kareltje is pienter; mijn slaapkamerdeur stond open, en Kareltje stond met alle twee de pootjes tegen de drempel, zo ver mogelijk over de drempel naar voren geheld. Met die grote ogen keek hij zich tóch weer het bed in.



'Zelf heb ik twee katten en twee aquaria. In het ene aquarium zitten guppy's, in het andere aquarium zitten zwaarddragers, algeneters, cichliden, platy. Door een tia kwam ik anderhalf jaar geleden in de ziektewet. Toen had ik iets van afleiding nodig, iets ontspannends. Ik was vrijgezel, en vissen leken me goed gezelschap.

Altijd maar werken, werken, werken, ook na mijn scheiding