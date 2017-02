'Deze stoel is perfect in balans'

Ik ben deze fauteuil nu al een paar keer tegengekomen op Marktplaats en telkens wist de verkoper niet wie de ontwerper of de producent was. Ik ben blij dat ik er deze week ben achtergekomen, want ik vond het altijd een interessant ontwerp. De stoel blijkt ontworpen te zijn door de Nederlandse ontwerper Gerard Vollenbrock. Hij studeerde grafische vormgeving aan de AKI in Enschede en ontwerpt pas sinds begin jaren tachtig voor meubelproducenten. Dit is model 4735, uit 1985, voor Gelderland. Ik vind met name de combinatie van de gebogen en rechte lijnen, met strenge hoeken, erg fijn. Perfect in balans. Het doet ergens een beetje denken aan de chromen buisstoelen van Le Corbusier, je kunt hem er hoe dan ook prima mee combineren.



