'De seks heeft me veranderd'

Op een avond, het was volle maan, nam ik een aardige jongen mee naar een open plek in het bos en vroeg hem mij te ontmaagden. Het deed pijn en ik bloedde hevig, zijn jas zat na afloop helemaal onder de vlekken, maar toen we het daarna nog eens deden, begon het al fijner te worden. Het bleef met deze jongen bij die ene avond, hij deed mij veel te gewichtig over dat ontmaagden, toen hij dat bloed zag, begon hij mij ineens met een zekere eerbied te behandelen. Dat was niet de bedoeling. Ik wilde juist af van de heiligverklaring van de maagd. Mijn zoektocht had duidelijk het eindpunt nog lang niet bereikt. Ik voelde dat er nog zo veel in het verschiet lag waar ik geen idee van had, ik was ineens niet meer te houden en er volgden enkele andere jongens bij wie ik mijn verworven kennis toetste en uitbreidde.



Drie jaar later ontmoette ik de man met wie ik later zou trouwen. Het begon met een lange geheime verliefdheid, maar toen we eindelijk samen waren bleek hij in bed erg gericht op zichzelf en nauwelijks geïnteresseerd in mijn lichaam. Ik had meteen door dat een keuze voor hem mij jaren zou terugbrengen in de tijd. Een keuze voor hem was een keuze voor kameraadschap en veiligheid, en tegen seks en lichamelijke intimiteit. En toch trouwde ik met hem. Mijn opvoeding, mijn ouders, mijn milieu waren natuurlijk geen vernislaag die ik zomaar met een duimnagel kon wegkrabben. Die afwijzing van seksueel genot was mij met de paplepel ingegoten en hoe ik ook geprobeerd had mij te verzetten, ik had me ermee vereenzelvigd. Er viel misschien niet zoveel te kiezen. Daarbij, in al die jarenvijftigvoorlichtingsboeken was ik zelden iets tegengekomen over het vrouwelijk orgasme en de clitoris. Zie je wel, dacht ik, je vergist je, seks is helemaal niet zo belangrijk voor vrouwen als je bent gaan denken.