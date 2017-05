'Alles was goed, alleen de seks schuurde'

Hij was die zomer van 2016 al dertig jaar mijn rots in de branding. Kalm en rationeel, waar ik opvliegerig was en snel boos. Toen we trouwden waren we al jaren samen en al die tijd heb ik nooit getwijfeld. Natuurlijk waren er dingen waaraan ik me ergerde. Als hij een kipkluifje eet, knijp ik mijn oren dicht, maar het waren geen irritaties die aan de fundamenten van ons huwelijk tornden. Op een bepaalde manier was ik trots op de innigheid en de vertrouwdheid die we in dertig jaar hadden weten vast te houden.