'Afkomst, gender en seksuele voorkeur mogen geen barrières zijn om te dienen'

Toen Mostafa Hilali 18 werd, bestond de dienstplicht nog in Nederland. Zijn familie had de Marokkaanse nationaliteit. Kort daarop besloot vader Hilali voor het complete gezin Nederlandse paspoorten aan te vragen. 'Hij vond: we gaan nooit meer weg, ons leven is hier. Ik was in Nederland sinds mijn 3de, maar ik wilde die nationaliteit niet. Dan zou ik in dienst moeten.'