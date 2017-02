Gasten recenseren luidruchtige restaurants met geluidsniveauknop

'We moesten schreeuwen om elkaar te kunnen verstaan', 'De akoestiek deugde niet, dus we wisten niet wat de sommelier zei' en 'De harde muziek was oorverdovend.' In beoordelingen op recensiesite Iens was het geluid geregeld onderwerp van gesprek, maar sinds twee weken kunnen mensen ook met een simpele knop aangeven of het lawaaierig of juist doodstil was.



Termen die Iens.nl 'rumoerig', 'levendig', 'precies goed , 'rustig' of 'erg rustig' noemt. Zo lezen geïnteresseerden in een restaurant meteen wat andere bezoekers van het geluidsniveau vonden. Specifiek naar stille of rumoerige restaurants zoeken is (nog) niet mogelijk.