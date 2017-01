Spaanse boerinnen lanceren 'feministische' melk

Met een eigen merk willen vrouwen uit Galicië, in het noordwesten van Spanje, voor zichzelf opkomen. 'In de supermarkt moet zichtbaar worden dat wij bestaan en dat we de teugels in handen hebben van heel veel boerenbedrijven', zei boerin Begoña Pardellas tegen de Spaanse krant El País. 'We hebben zo'n symbolisch merk nodig omdat we de neiging hebben ons op te sluiten in de stallen. Daarbuiten worden we nooit erkend.' Tot nu toe is Rurale Vrouw (Rural Muller in het Galicisch) vers te koop in Lugo en omstreken, maar het is de bedoeling dat het merk de komende maanden overal in Spanje te krijgen is.



Vooral in Galicië hebben veel vrouwen de laatste jaren de leiding over boerenbedrijven overgenomen. De onstuitbare daling van de melkprijs dreef de mannen het huis uit om ander werk te zoeken. Vrouwen bleven achter met het vee. 'Net als in de dagen dat de Galiciërs massaal naar Latijns-Amerika emigreerden', memoreert El País. Inmiddels staat er aan het hoofd van de helft van de 8.500 Galicische melkbedrijven een vrouw.

