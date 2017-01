RIVM: Eet minder vlees en dierlijke producten om klimaatdoelen te halen

De overheid moet het landbouwbeleid inruilen voor een integraal voedselbeleid Gert Spaargaren, hoogleraar milieubeleid

Tot nu toe kijkt het kabinet alleen naar energiebesparing in land- en tuinbouw en is er geen beleid voor terugdringen van milieubelastend voedsel. De nadruk ligt op beperking van energieverbruik in de glastuinbouw. De overheid zou het landbouwbeleid moeten inruilen voor een integraal voedselbeleid, stelt hoogleraar milieubeleid Gert Spaargaren van Wageningen Universiteit. 'Ga niet onderhandelen per sector over klimaatdoelen, maar stel doelen per productgroep', zegt hij. 'Pas dan wordt het inzichtelijk voor de consument en kun je die medeverantwoordelijk maken.'



In het rapport Wat ligt er op ons bord? schetst het RIVM de dilemma's om te komen tot een veilig, gezond en duurzaam voedingspatroon. Daarvan zijn we nog een heel eind verwijderd. Onze huidige eetgewoonten zijn verspillend, milieubelastend, ongezond en dikmakend: de helft van de Nederlanders is te zwaar, ruim 13 procent lijdt aan obesitas.