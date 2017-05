Onkruidverdelgers tasten Nederlands drinkwater aan

Vitens spoort consumenten aan geen Roundup te gebruiken

Vitens zegt een verontreiniging een jaar van tevoren te kunnen zien aankomen: het bedrijf voert metingen uit in de grondlagen die zich boven een waterput bevinden. Het tempo waarin chemische stoffen worden uitgespoeld is afhankelijk van de samenstelling van de bodem. Zand laat regenwater sneller door dan bijvoorbeeld klei. Ook de mate waarin chemicaliën op natuurlijke wijze worden afgebroken is van invloed op de vervuiling van een grondwaterbron.



De website van Vitens suggereert dat de consument 'nooit chemische producten als Roundup of Imex in de tuin moet gebruiken'. Die middelen zijn niet verboden, geeft Vitens toe. Onlangs nog liet de Europese Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Vytenis Andriukaitis, weten dat hij niets ziet in een Europees verbod op glyfosaat, het belangrijkste bestanddeel in onkruidverdelgers als Roundup. Volgens hem is de wetenschap verdeeld over het kankerverwekkende effect ervan.



Het is niet de eerste keer dat Vitens waarschuwt voor de vervuiling van het grondwater. In 2014 meldde het bedrijf dat het grondwater ook wordt bedreigd door resten van geneesmiddelen. Een deel daarvan belandt in het milieu doordat niet alle bestanddelen door het lichaam worden opgenomen. Een ander deel verdwijnt in het riool, omdat de consument geen zin heeft oude medicijnen in te leveren bij de apotheek en deze door het toilet spoelt.