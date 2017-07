Nep-panzanella

We hadden een feestje en alle gezinnen namen heerlijk eten mee. Omdat we niet hadden afgesproken wie er voor het brood zou zorgen, nam iedereen wat mee en hadden we dus veel te veel. Zo gaan die dingen.



Twee grote Turkse broden hadden we over, van die mooie ovale, met ingesneden kussentjes en veel sesamzaadjes. Heerlijk. Tot een halve dag oud, dan wordt het al wat minder, maar na een dag is er geen houden meer aan. Dus maakten we er pizza's van voor de lunch, aten we soep met brood, maakten we panini, en toen lag er nóg een half brood, waar niemand meer zin in had. Turks brood laat zich niet zo gemakkelijk wentelteven, dus dat was ook al geen optie. Eendjes voeren mag tegenwoordig niet meer en weggooien kan echt niet.



In Italië maken ze van oud brood panzanella: tomaten en eventueel andere gare groenten met een simpele vinaigrette en oud brood: dat oude brood neemt alle smaken op, maar wordt daar wel een beetje soppig van. Nu hou ik niet van soppig brood: wel van echte, knapperige , zelfgebakken croutons. Daar valt best een salade mee te maken. De tomaten zijn nu superlekker, dus dingen als gegrilde paprika's, gebakken uien en dergelijke liet ik lekker achterwege.