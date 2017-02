Nederlanders drinken steeds vaker een alcoholvrij biertje

We zien dat steeds meer mensen soms even geen alcohol willen drinken Cees-Jan Adema, directeur van Nederlandse Brouwers

'We zien dat steeds meer mensen soms even geen alcohol willen drinken', vertelt Cees-Jan Adema, directeur van Nederlandse Brouwers. Hij baseert zich op de jaarlijkse enquête die zijn organisatie uitvoert. 'Alcoholvrij bier is nog steeds belangrijk voor mensen die moeten autorijden of zwanger zijn, maar ook mensen die mogen drinken kiezen om gezondheidsredenen af en toe voor alcoholvrij.'



Ook het percentage alcoholvrij gerstenat in verhouding tot de totale bierconsumptie groeit, hoewel dat met 3,3 procent zeer beperkt blijft. Niet alleen het alcoholvrij-bierverbruik neemt toe, volgens Adema vindt er daarnaast ook een verschuiving plaats richting lagere alcoholpercentages. 'Brouwers van speciaalbier zetten ook in op minder sterke bieren. Zo is de session ale het afgelopen jaar enorm opgekomen.'