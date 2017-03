Nederland is het eerste land ter wereld waar helemaal geen Sprite met suiker meer te koop is

Europees kampioen

Opmerkelijk, want op het gezondheidsbewustzijn van Nederlanders valt heel wat af te dingen: Nederland is Europees kampioen in het nuttigen van suikerhoudende dranken. De gemiddelde Nederlander drinkt per jaar 91,5 liter frisdrank: weliswaar minder dan op het toppunt in 2009 (102,7 liter), maar een stijging ten opzichte van de 80 liter per jaar midden jaren negentig, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen. Alleen in Mexico, Chili, Amerika, Saoedi-Arabië, Argentinië en Costa Rica drinkt men meer frisdrank.



De andere reden dat Nederland als proeftuin dient voor suikerloze Sprite is logistiek, vertelt een Coca-Cola-woordvoerder: als klein land met maar één Coca-Cola-fabriek -de bottelarij in Dongen- is het in Nederland eenvoudig om de verandering door te voeren.



In de oude Sprite zat 92 kilocalorieën per blikje, in de nieuwe, met aspartaam gezoete variant nul. Uit 'omvangrijke testen' van Coca-Cola zou zijn gebleken dat Nederlanders de suikerloze variant even lekker vinden. Dit wijkt af van de uitkomsten van het 'Nationaal Frisdrank Onderzoek 2015' van FWS, waarin de suikerrijke Sprite vier keer zo populair bleek als Sprite Zero. Maar de lagere populariteit zou komen doordat Sprite Zero in minder winkels lag, denkt Coca-Cola. Plannen om ook de klassieke Coca-Cola in de ban te doen ten faveure van suikerarme varianten zijn er nog niet, zo laat het bedrijf weten.