Is suiker echt een killer? Misverstanden over suiker opgehelderd

Is suiker de nieuwe sigaret? Jazeker, het mag wel een onsje minder. Maar nu januari tot suikerloze maand is uitgeroepen, is het hoog tijd om wat 'witte misverstanden' weg te nemen. Lees hier het artikel. Hoe gezond eet jij eigenlijk? Bekijk hier voor meer dan duizend supermarktproducten hoeveel suiker, keukenzout en verzadigd vet ze bevatten. En ontdek dat een lekker kroketje met mosterd nog lang zo slecht niet is.

Het Diabetes Fonds laat weten dat de kliniek als metafoor is gebruikt voor de hoge suikerconsumptie. 'We wilden consumenten aan het denken zetten om een gezonde keuze te kunnen maken', aldus een woordvoerster. 'We hebben in de communicatie steeds gezegd dat je niet verslaafd kunt zijn aan suiker zoals aan alcohol en drugs.'



Suiker is van zichzelf niet schadelijk voor ons lichaam, zeggen Brouns en Markus. Maar we eten er te veel van, gemiddeld 28 grote suikerklontjes per dag, en doordat we daar niet bij bewegen worden we te dik. En overgewicht vergroot de kans op ernstige ziektes. 'Maar overgewicht is niet de schuld van een enkele voedingsstof', zegt Markus. 'Mensen worden te dik omdat ze te veel eten van alles. Suiker is niet de enige factor.'