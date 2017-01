Is suiker de nieuwe sigaret?

Suiker is de nieuwe sigaret. Neem één chocolaatje en je wilt de hele doos. Drink elke dag een blikje frisdrank en je kans op dodelijke ziekten neemt toe. Fabrikanten verleiden ons op subtiele wijze. Ze stoppen sluipsuikers in blikjes doperwten. Ze geven suiker schuilnamen als melasse of agavesiroop. Op een pak suiker hoort een doodshoofd.



Het is een overtrokken beeld en wetenschappers weten dat allang, maar hun weerwoord komt niet uit boven de boeken ('Zelfmoord door suiker'), de websites ('In zes stappen afkicken van je suikerverslaving'), de goeroes ('Suiker was mijn ergste vijand'), de documentaires ('De bittere waarheid over suiker') en de blogs ('Killercola').