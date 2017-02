De nieuwe drankhype: eau de vie op zijn Hollands

Nederland is een land van jenever. Alcohol stoken van fruit is hier nooit uitgegroeid tot een traditie, in tegenstelling tot de landen om ons heen. De Duitsers hebben hun kirsch, de Italianen grappa, de Oost-Europeanen slivovitsj en palinka, de Fransen hun wereldvermaarde calvados en eau de vie. Allemaal vuurwaters op basis van fruit: respectievelijk kersen, druiven, pruimen, appels en peren.



Nederland heeft niks. Nou ja, jenever dus. Hoe dat komt, weten we niet. Het kan zijn dat de fruitteelt in de Lage Landen later op gang is gekomen, het kan ook zijn dat er domweg al genoeg jenever was en dat er geen behoefte was aan nog meer borrel.