De Jackson-Vijf van de bieren

In 1977 kwam zijn boek The World Guide to Beer uit, in het Nederlands vertaald als de Spectrum Bieratlas. Het was een tijd dat overal ter wereld het aantal brouwerijen tot een historisch dieptepunt was gedaald. De industriële brouwerijen werden groter, de variatie in bieren werd steeds minder.



Het was echter ook de tijd dat er een tegenbeweging op gang kwam. In San Francisco bijvoorbeeld begon de Anchor Brewing Company weer klassieke porters, stouts en barley wines te maken.