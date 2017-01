De 'emotie-eter', die bij neerslachtigheid grijpt naar troostvoedsel, is vooral een fabel

Excuus achteraf

Prikkel = eten Wellicht wordt de overgewicht-epidemie veroorzaakt doordat mensen van alle kanten worden gekieteld met geuren, beelden en reclames van eten, is een van de heersende ideeën. 'Hoewel ik denk dat emoties als eetprikkel bij minder mensen voorkomt dan vaak gedacht, geldt dat niet voor prikkels in het algemeen', zegt Peggy Bongers daarover. 'Ik denk dat bij best veel mensen die kampen met overgewicht of obesitas het probleem juist is dat ze snel geprikkeld worden tot eten door zulke seintjes uit de omgeving.'

Laat staan of stellingen zoals die hierboven - ze komen uit bestaande tests - er iets zinnigs over zeggen. 'Emotieschalen van eten missen voorspellende en onderscheidende waarde', zoals de twee dat verwoorden in het vakblad Frontiers in Psychology. 'We kunnen niet aannemen dat ze meten wat ze zeggen te meten, namelijk toegenomen voedselinname in reactie op negatieve emoties.'



De 'emotie-eter', folklore. 'Het voelt als iets logisch', zegt Bongers. 'Maar als je het onderzoekt, blijkt dat mensen die zichzelf een emotie-eter noemen bijvoorbeeld ook te veel eten als ze zich juist goed voelen. En omgekeerd: in laboratoriumexperimenten waarbij emotie-eters verdrietig werden gemaakt met een droevige film of herinnering, gaan ze doorgaans niet méér eten.'



Eerder lijkt het erop dat mensen het modewoord 'emotie-eten' aangrijpen als excuus achteraf: ik heb te veel gegeten, maar ja, ik voelde me ook zó ellendig. In studies waarbij zelfverklaarde emotie-eters hun stemming én hun eetgedrag bijhielden in een dagboekje, zag men van dergelijke vreetbuien in elk geval weinig terug, noteren Bongers en Jansen in hun overzichtsartikel. 'Emoties kunnen wel degelijk eetgedrag uitlokken', zegt Bongers. 'Maar dat het alleen gebeurt als je je rot voelt, is moeilijk vol te houden.'